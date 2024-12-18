Жилой дом загорелся в результате падения фрагмента ракеты в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 10 ракет на Ростовскую область. В результате падения фрагментов в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

"По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. На месте работают дежурно-спасательные службы", – написал он.

Как уточнил Слюсарь, осколки повредили окна и в доме на Речной улице. Во дворе здания на улице Карла Маркса был обнаружен еще один фрагмент ракеты, в связи с чем специалисты оцепили место.

При этом, отметил врио губернатора региона, погибших и пострадавших нет.



Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Таганрог Ростовской области шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Тогда обломки упали на одно из промышленных предприятий города, из-за чего сгорели 14 автомобилей.

Минобороны России между тем показало, какие регионы находятся в зоне досягаемости ATACMS. Они смогут долетать до Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областей.

Кроме того, под ударом могут оказаться некоторые муниципалитеты Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Калужской и Смоленской областей.

