Семь беспилотников сбили в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области. Около полуночи было уничтожено 7 вражеских дронов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Шесть БПЛА были уничтожены над Таганрогом, еще один – в Батайске. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 10 ракет на Ростовскую область. В результате падения фрагментов в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом.

В ночь на 18 декабря силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над тремя российскими регионами.