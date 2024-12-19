Один человек пострадал при атаке БПЛА под Ростовом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ростовская область подверглась массированной атаке украинских сил в ночь на 19 декабря. Всего ВСУ использовали более 30 беспилотников и три ракеты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.

По его словам, силы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова-на-Дону, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

В результате падения фрагментов БПЛА один человек получил ранения в населенном пункте под Ростовом. Ему уже оказали необходимую помощь. Более подробная информация о последствиях уточняется.

Кроме того, возгорание нефтепродуктов произошло на Новошахтинском заводе в Ростовской области после атаки БПЛА. На месте уже находятся аварийно-спасательные подразделения, которые продолжают бороться с огнем.

Также атаке вражеских дронов этой ночью подверглась и Воронежская область, где силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Предварительно, никто не пострадал.