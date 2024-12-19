Средства ПВО уничтожили несколько дронов в Воронежской области

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Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников самолетного типа в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал, разрушения на земле не выявлены. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Этой ночью атаке вражеских беспилотников также подверглась Ростовская область. Шесть БПЛА были уничтожены над Таганрогом, еще один – в Батайске.

Кроме того, на Новошахтинском заводе произошло возгорание нефтепродуктов после атаки дронов. На место выехали аварийно-спасательные подразделения. Информация о возможных пострадавших уточняется.