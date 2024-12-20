Путин заявил, что русскому миру объявлена война

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Русскому миру на сегодняшний день объявлена война. Об этом заявил Владимир Путин в рамках заседания Госсовета по вопросам поддержки семей.

"Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть", – отметил президент.

Ранее Путин говорил, что незыблемость традиций и ценности народа России невозможно "выкорчевать". Он напомнил о верности "вечным традициям" во время Великой Отечественной войны и отметил, что это продолжится, поскольку это основа, суть России и русского народа.

Кроме того, подчеркивал лидер страны, русский народ – это больше чем просто национальность. Быть русским – это большая ответственность перед Россией за сохранение целостности страны. Именно это, как утверждал президент, является основой истинного патриотизма.

Вместе с тем сейчас Россия находится в авангарде строительства справедливого миропорядка, борясь за свободу страны и всего международного сообщества, заявлял Путин.

