Россия находится в авангарде формирования справедливого миропорядка – Путин

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Россия находится в авангарде строительства справедливого миропорядка, борясь за свободу страны и всего международного сообщества в рамках спецоперации. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

По словам президента, без суверенной России надежного мироустройства достичь нельзя.

"Диктатура одного гегемона дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству", – добавил президент РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает ситуацию на Украине спустя десять лет после "майдана", заявил о важности достижения Россией целей при выполнении задач спецоперации.



Путин заявил, что цели СВО остаются прежними