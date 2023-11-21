Песков отметил важность достижения РФ поставленных целей в ходе СВО

Фото: kremlin.ru

Для России остается важным достигнуть своих целей при выполнении задач спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает ситуацию на Украине спустя десять лет после "майдана".

"Мы называем это "майдан", но на самом деле это был переворот, силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Надо вещи называть своими именами", – заявил Песков.

Поскольку "майдан" финансировался из-за рубежа, признали прямо или косвенно его именно там, сказал представитель Кремля, отметив, что это "ни для кого не тайна".

Вместе с этим пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что СВО продолжается из-за стремления России достичь собственных целей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что против него готовят операцию "Майдан-3". По данным украинских спецслужб, целью подобного является устранение действующего президента страны. Зеленский предположил, что за организацией "Майдана-3" может стоять Россия.

