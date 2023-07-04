Путин назвал самоубийством уничтожение культуры России за рубежом

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Стремление уничтожить за рубежом российскую культуру является попыткой самоубийства, заявил Владимир Путин.

"Что касается кампании по отмене русской культуры. Мы много на этот счет говорили – и смеялись, и серьезно говорили, ведь русская культура, российская культура является частью европейской культуры и мировой культуры. И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, то это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя", – приводит ТАСС слова главы государства.

При этом президент подчеркнул, что уничтожить культуру народа России невозможно.

Ранее Путин заявил, что России не нужны подавляющие самобытность стандарты. Он подчеркнул, что РФ уважает наследие мировой культуры и не намерена предпринимать попытки по его отмене.

Российский лидер добавил, что культура и искусство являются теми сферами, которые должны объединять людей и в данный момент они оказались в центре геополитического противостояния. По его словам, все, что связано с РФ, пытаются отменить.

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