Путин заявил, что традиции и ценности России не подлежат "выкорчевке"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Незыблемость традиций и ценности народа России невозможно "выкорчевать". Об этом заявил Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Российский лидер напомнил о верности "вечным традициям" во время Великой Отечественной войны. По его словам, это продолжится, поскольку это основа, суть России и русского народа.

"Мы всегда будем смотреть вперед, двигаться вперед, но всегда будем опираться на наши вековые традиции и наши духовные корни", – сказал президент.

Он также отметил, что о будущем России и ее народе надо думать при любых обстоятельствах. Путин напомнил, что страна всегда думала о предстоящих шагах, поэтому и дальше надо поступать именно таким образом.

Ранее российский лидер сказал, что решение объявить следующий год в РФ Годом семьи было желанием большинства россиян. В целом задача государства на годы вперед связана с укреплением семьи и сбережением народов РФ, добавил Путин.