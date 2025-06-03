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03 июня, 05:50

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Reuters: Минюст США начал расследование помилования Байденом членов семьи

Минюст США начал расследование помилование Байденом членов семьи – СМИ

Фото: 123RF/americanspirit

Сотрудники Минюста США проведут расследование по поводу решения экс-главы Белого дома Джо Байдена в последние дни своего президентства помиловать членов своей семьи и заключенных, которые были приговорены к смертной казни. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

В рамках расследования будет проверена компетентность Байдена, а также возможность подписывать акты о помиловании у других лиц втайне от экс-президента.

Расследование затронет 37 заключенных, которых приговорили к смертной казни, однако затем их наказание было заменено на пожизненное заключение. Не уточняется, кого из членов семьи Байдена будут проверять в рамках следствия.

Байден превентивно помиловал некоторых членов своей семьи в последние часы срока у власти. По мнению экс-лидера США, его близкие подвергались нападкам и угрозам, целью которых было причинить боль ему самому.

Таким образом, он помиловал Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден-Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена. Экс-президент подчеркнул, что данное решение не означает, что эти люди были виновны в чем-либо или признают вину в совершении каких бы то ни было правонарушений.

Помимо этого, Байден принял решение о помиловании лиц, которым, как утверждалось, угрожал преследованием новый избранный президент США Дональд Трамп.

В списке оказались экс-руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и прочие лица.

Трамп назвал прискорбным решение Байдена помиловать перед уходом из Белого дома всех, кроме самого себя. Республиканец также добавил, что после своего первого президентского срока он обсуждал с Байденом возможность помиловать себя и своих сторонников. Тем не менее Трамп отказался это делать, заявив, что его команда не сделала ничего плохого.

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