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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самообличительным помилование бывшим президентом США Джо Байденом членов своей семьи еще до официальных обвинений и решений суда.

"Как в том анекдоте. Стоя перед алтарем, невеста жениху: "Любимый, я хочу признаться тебе в измене". "Любимая, но ты утром уже призналась. Пожалуйста, не переживай. Я все простил, и мы начали все с чистого листа". "Любимый, но с того момента появились новые данные", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Байден превентивно помиловал ряд членов своей семьи в последние часы срока у власти. По мнению экс-лидера США, его близкие подвергались нападкам и угрозам, целью которых было причинить боль ему самому.

Таким образом, он помиловал Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден-Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена. Экс-президент подчеркнул, что данное решение не означает, что эти люди были виновны в чем-либо или признают вину в совершении каких бы то ни было правонарушений.

Помимо этого, Байден принял решение о помиловании лиц, которым, как утверждается, угрожал преследованием новый глава государства Дональд Трамп.

В списке оказались экс-руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и прочие лица.