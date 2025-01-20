Трамп подписал первые указы и распоряжения о назначениях в правительство США

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Президент США Дональд Трамп подписал в конгрессе первые указы и распоряжения, связанные с назначениями в его администрацию.

Вместе с тем новый американский лидер подписал документ, в соответствии с которым флаги над правительственными зданиями должны быть всегда приподнятыми во время инаугурации президента.

При этом во время церемонии вхождения Трампа в должность главы государства флаги были приспущенными из-за смерти экс-президента страны Джимми Картера. Сам республиканец раскритиковал ажиотаж, который вызвала эта новость у демократов, заявив, что они не любят свою страну и думают только о себе. Тем не менее, Белый дом отказался пересматривать свое решение по этому поводу.

В рамках первой речи в качестве главы государства Трамп заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего". Политик также объявил о начале "золотого века" страны. Президент рассказал о своей уверенности в том, что США "сейчас находятся в начале новой и захватывающей эры национального успеха".

