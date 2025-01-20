Трамп заявил, что отменит все "глупые" указы Байдена за сутки

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Избранный президент США Дональд Трамп пообещал отменить все "глупые" и радикальные указы его предшественника Джо Байдена в первый же день своего президентства. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Вашингтоне.

"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я принесу присягу. Вас ждет много веселья", – цитирует республиканца РИА Новости.

Трамп также сообщил, что в скором времени начнется самая масштабная депортация нелегальных мигрантов в истории США, которую он анонсировал ранее.

СМИ писали, что атмосфера в Белом доме перед уходом Байдена напоминает морг. По информации журналистов, политик находится в подавленном состоянии, как и его окружение.

Инаугурация Трампа должна состояться в США в понедельник, 20 января. Основная церемония пройдет в ротонде Капитолия. Мероприятие было перенесено в помещение из-за прогнозируемой холодной погоды.

По информации местных изданий, этот перенос вызвал переполох в Вашингтоне. Члены американского конгресса узнали об этом решении из СМИ. Им пришлось отвечать на сотни звонков от людей, у которых были билеты на мероприятие.