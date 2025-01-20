Трамп пообещал положить конец "четырехлетнему периоду упадка" в США

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Избранный американский президент Дональд Трамп пообещал, что с его возвращением в Белый дом в США закончится "четырехлетний период упадка". Об этом он заявил на митинге сторонников в Вашингтоне в канун своей инаугурации.

"Завтра в полдень занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнем совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны", – приводит его слова РИА Новости.

Во время своего выступления Трамп также заверил, что положит конец вторжению нелегальных мигрантов через южную границу США уже к вечеру 20 января, вернет Штатам их "богатство", а также разблокирует внутреннюю добычу нефти.

Политик также сообщил о намерении вернуть закон и порядок в американские города, восстановить патриотизм в школах и избавить армию и госструктуры США от радикальных левых идеологий.

В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация Трампа. Основная церемония состоится в ротонде Капитолия. Мероприятие было перенесено в помещение из-за прогнозируемой холодной погоды.

Между тем на улицы Вашингтона вышли тысячи протестующих, которые выступают против политики республиканца. Они проводят демонстрации с плакатами "остановите Трампа", "свободу Палестине" и "планета выше Пентагона". Владельцы бизнеса продают участникам протеста значки. Кто-то из присутствующих соорудил макет "танка мира".