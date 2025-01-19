Тысячи людей в США вышли на протесты против политики Трампа

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Тысячи людей вышли на протесты в Вашингтоне. Они выступают против политики будущего президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Американцы вышли на улицы с плакатами "остановите Трампа", "свободу Палестине" и "планета выше Пентагона". Владельцы бизнеса продают участникам протеста значки. Кто-то из присутствующих соорудил макет "танка мира", отмечает агентство.

Мероприятие, получившее название "Марш народа" в столице США проходит мирно, полиция не вмешивается. Кроме того, ожидалось, что около 50 тысяч человек должны были собраться у мемориала Линкольна.

Трамп между тем планирует провести демонстрацию в свою поддержку в воскресенье, 19 января, на площадке спортивной арены Capital One в Вашингтоне. Там запланированы выступления американского миллиардера Илона Маска и музыкантов.

В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация Трампа. Основная церемония состоится в ротонде Капитолия. Мероприятие было перенесено в помещение из-за прогнозируемой холодной погоды.

СМИ писали, что такое решение вызвало переполох в Вашингтоне. Члены американского конгресса якобы узнали информацию из прессы. Им пришлось отвечать на сотни звонков от людей, у которых были билеты на мероприятие, отметили журналисты.

