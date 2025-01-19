Axios: администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле

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Администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены власти в Венесуэле без военных действий. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванный источник.

По информации СМИ, команда американского политика хочет, чтобы президента Венесуэлы Николаса Мадуро "постигла та же участь", что и бывшего лидера Сирии Башара Асада.

"Мы (США. – Прим. ред.) не будем против, если Мадуро станет соседом Асада в Москве", – заявил источник СМИ.

Отмечается, что интерес команды Трампа к смене власти в Венесуэле усилился после того, как еще действующий президент США Джо Байден запланировал исключить Кубу из списка государств – спонсоров терроризма.

Ранее СМИ писали, что атмосфера в Белом доме перед уходом Байдена напоминает морг. По информации журналистов, политик находится в подавленном состоянии, как и его окружение.

Тем временем в Вашингтоне тысячи людей вышли на протесты с плакатами "остановите Трампа", "свободу Палестине" и "планета выше Пентагона".

