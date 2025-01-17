NBC: Атмосфера в Белом доме перед уходом Байдена напоминает морг

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Атмосфера в Белом доме перед уходом президента США Джо Байдена напоминает морг, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники из администрации.

Другой источник отметил, что глава США находится в подавленном состоянии, как и его окружение.

"Байден покидает свой пост с ощущением, что он способствовал значительным победам страны, которые американцы не ценят", – добавил телеканал.

Американский лидер испытывает перепады настроения, когда речь идет об итогах президентского срока.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Он вернется в Белый дом после первого президентского срока, который продлился с 2017 по 2021 год.

Ранее Джо Байден выступил с прощальной речью из Овального кабинета Белого дома. Он подвел итоги своего срока, отметив среди достижений соглашение о прекращении огня в секторе Газа.