Байден произнес набор бессвязных слов, описывая телефонный разговор с Путиным

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Действующий американский президент Джо Байден не смог внятно описать свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, выступая на церемонии прощания с главнокомандующим Минобороны США.

Во время своего выступления перед сотрудниками Пентагона и военными США Байден начал говорить о поддержке Украины, а также вспомнил некий телефонный звонок, который, по его утверждению, состоялся с президентом России.

"Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО", – приводит РИА Новости слова Байдена.

Глава Белого дома при этом не уточнил, когда произошел описанный им разговор с Путиным.

Байден неоднократно допускал оговорки или ошибки во время своих публичных выступлений. Например, ранее президент США объявил, что стал прадедушкой в восьмой раз, однако не смог вспомнить, какой пол у родившегося ребенка.

Американские СМИ также сообщали, что Байден заснул во время церемонии прощания с экс-президентом Джимми Картером. На кадрах с траурной церемонии было видно, как на первых рядах расположились лидеры демократической партии – Байден и вице-президент Камала Харрис. Американский лидер, судя по кадрам, дремал, прикрыв глаза и положив руки на колени.