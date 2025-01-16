NYP: Байдену потребовалась подушка на стул во время прощальной речи

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Действующему американскому лидеру Джо Байдену во время 18-минутного прощального выступления понадобилась подушка на стул. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету New York Post.

Кроме того, на столике рядом с Байденом стоял стакан воды и коробка с салфетками.

Байден выступил с прощальным обращением к нации, в котором подвел итоги своего президентства. В ряду своих заслуг он упомянул создание почти 17 миллионов новых рабочих мест и расширение доступа населения к здравоохранению.

Говоря о внешней политике США, Байден заявил, что ему удалось укрепить НАТО и "сохранить свободу Украины". Он упомянул недавнее заключение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявив, что сделка по прекращению огня в Газе и освобождению заложников была разработана и согласована его командой.

Кроме того, Байден считает, что Соединенные Штаты при нем опередили Китай в конкурентной борьбе. В заключение уходящий глава Белого дома сообщил, что обеспечил мирную передачу власти следующему президенту США Дональду Трампу, инаугурация которого должна состояться 20 января.

