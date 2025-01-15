ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении огня в Газе

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ХАМАС и Израиль при посредничестве США, Египта и Катара достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции, его слова передает РИА Новости.

Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время будут освобождены 33 израильских заложника, в том числе женщины и военные.

Кроме того, в рамках соглашения должны быть освобождены палестинские узники из израильских тюрем и центров задержания. Другие детали, связанные с реализацией сделки по прекращению огня в Газе, будут обсуждаться позднее, уточнил премьер Катара.

"Катар, Египет и США создадут механизм по контролю за осуществлением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, контроль за которым будет идти из Каира. Будет создана совместная команда из представителей трех стран, которая будет следить за выполнением перемирия сторонами конфликта", – добавил Аль Тани.

Действующий американский лидер Джо Байден подтвердил, что Израилю и ХАМАС удалось договориться о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза продлится шесть недель и включает в себя полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, в том числе женщин, пожилых и раненых людей.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем, как утверждает президент США, начнется процесс восстановления сектора Газа.

Байден также выразил надежду на скорое начало работы по обеспечению мира и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что Штаты продолжат максимальные усилия по возвращению всех своих граждан домой.

Движение ХАМАС тоже подтвердило в своем телеграм-канале информацию о достигнутом соглашении с Израилем, в рамках которого стороны должны будут прекратить огонь в секторе Газа.

"Это поворотный момент в конфликте с противником на пути к достижению целей нашего народа по освобождению и возвращению", – сказано в сообщении.

Представители палестинского движения выразили благодарность посредникам за усилия, которые они приложили для заключения соглашения, а также всем тем, кто был солидарен с Газой и поддерживал палестинцев.

Ранее в Кремле заявили, что в Москве со сдержанным оптимизмом относятся к сообщениям о скором перемирии в секторе Газа.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

