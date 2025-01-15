ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобождаемых заложников из Газы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в соцсети X о подготовке к возвращению заложников, которых держат в плену в секторе Газа.

Ряд СМИ недавно сообщили о том, что между палестинским движением ХАМАС и Израилем достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Позднее информацию подтвердил избранный президент США Дональд Трамп.

При этом представители ХАМАС, по информации СМИ, в последний момент выдвинули новые требования, касающиеся Филадельфийского коридора – полосы на границе между сектором Газа и Египтом.

Официально документ о прекращении огня еще не представлен. Однако, по мнению израильской армии, заложников должны освободить в ближайшее время. Операция по подготовке к возвращению тех, кто был взят в плен, названа "Крылья свободы".

По информации РИА Новости, Израиль должен освободить тысячу заключенных, задержанных после 8 октября 2023 года. Кроме того, проект соглашения учитывает освобождение девяти заложников в обмен на 110 пожизненно заключенных палестинцев.

Еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица заявил в соцсети X, что Евросоюз приветствует соглашение между Израилем и ХАМАС.

"ЕС остается привержен поддержке усилий, направленных на достижение долгосрочного мира и восстановление", – добавил Шуица.

Ранее советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что соглашение по вызволению заложников в Газе может быть достигнуто до инаугурации Трампа.

О том, что в ближайшее время есть все шансы на то, что в секторе Газа будет заключено соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, отмечали и в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

