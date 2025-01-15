Al Qahera: достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе

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Между палестинским движением ХАМАС и Израилем достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.

По информации СМИ, сделка заключена "спустя несколько часов напряженной работы посредников". Как утверждает телеканал, официальное заявление будет опубликовано в ближайшее время.

Движение ХАМАС передало Катару и Египту согласие заключить соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного представителя движения. Также о достижении сделки заявил журналист портала Axios, ссылаясь на чиновников США.

Позднее информацию подтвердил избранный президент США Дональд Трамп, уточнив в соцсети Truth Social, что заложников скоро отпустят.

При этом ХАМАС, как утверждает Ynet со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга, в последний момент выдвинули новые требования на переговорах. По словам собеседника издания, требования касаются Филадельфийского коридора – полосы на границе между сектором Газа и Египтом. Новые требования, отметил он, отличаются от карт, которые уже утвердили израильские власти и американские посредники.

Политбюро ХАМАС провело экстренное заседание для обсуждения предложения посредников, указано в заявлении движения. Радикалы подтвердили, что передали посредникам свой ответ на проект соглашения о прекращения огня в Газе, однако они не уточнили деталей. Они подчеркнули, что руководствовались "принципами ответственности перед палестинским народом в Газе".

Ранее в Кремле заявили, что в Москве со сдержанным оптимизмом относятся к сообщениям о скором перемирии в секторе Газа.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".