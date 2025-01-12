ООН: 88% школьных зданий в секторе Газа разрушены и повреждены из-за атак Израиля

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После атак Израиля в секторе Газе разрушены или серьезно повреждены не менее 88% школьных зданий, пишет Al Jazeera, ссылаясь на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Так, их число составило 496, при этом всего в анклаве 564 образовательных учреждения. Кроме того, на территории сектора Газа разрушены или повреждены около 69% всех строений.

Ранее представители ХАМАС заявили, что израильские власти выдвинули новые условия по прекращению огня в секторе Газа. Их требования связаны с выводом войск, обменом пленными, прекращением огня и возвращением перемещенных людей.

В ближайшее время есть все шансы на то, что в секторе Газа будет заключено соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, отметили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

