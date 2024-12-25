В ХАМАС сообщили о новых условиях Израиля по прекращению огня в Газе

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Израиль выдвинул новые условия по прекращению огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление радикального палестинского движения ХАМАС.

Израильские власти выдвинули требования, связанные с выводом войск, прекращением огня, обменом пленными и возвращением перемещенных людей, утверждают в ХАМАС. В данный момент при посредничестве Катара и Египта в Дохе проходят переговоры по Газе.

Между тем СМИ писали, что на переговорах по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, наблюдается прогресс. Катар и Египет стремятся помочь достичь сторонами соглашения.

В офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху рассказали, что в ближайшее время есть все шансы на то, что в секторе Газа будет заключено соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".