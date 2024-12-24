Глава МО Израиля впервые признал, что страна причастна к убийству лидера ХАМАС в Иране

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые признал причастность страны к ликвидации главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в столице Ирана. Об этом пишет ТАСС.

"Мы причиним им (йеменским хуситам – прим. ред.) серьезный ущерб, причиним ущерб их стратегической инфраструктуре и ликвидируем их лидеров так же, как мы поступили с Ханией в Тегеране, [его преемником Яхьей] Синваром в Газе и [главой шиитской организации "Хезболлах" Хасаном] Насруллой в Ливане", – заявил Кац.

Синвар был убит 17 октября. Он погиб в городе Рафах на юге сектора Газа от рук израильских военных.

Должность лидера ХАМАС Синвар получил в 2017 году, а в августе 2024-го он стал главой политбюро всей организации. На этом посту он сменил Исмаила Ханию, которого убили 31 июля в Тегеране прямым попаданием ракеты.