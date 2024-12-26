Al Jazeera: пять журналистов погибли в результате удара Израиля по Газе

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Пять журналистов палестинской новостной сети Quds погибли в результате удара армии Израиля близ больницы Аль-Авда в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"Пять журналистов погибли в результате израильского удара в районе больницы в центральной части Газы", – указано в сообщении.

Согласно данным телеканала, журналисты снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат около больницы Аль-Авда, когда их рабочий фургон попал под авиаудар израильских ВВС.

Между тем СМИ писали, что на переговорах по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, наблюдается прогресс. Катар и Египет стремятся помочь достичь соглашения.

В офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху рассказали, что в ближайшее время есть все шансы на то, что в секторе Газа будет заключено соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".