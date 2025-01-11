Al Arabiya: ХАМАС передаст список заложников на первом этапе прекращения огня в Газе

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Палестинское движение ХАМАС планирует передать список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников на первом этапе реализации соглашения о прекращении огня в анклаве, передает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на данные источников.

Инсайдеры утверждают, что посредники уже получили черновой вариант соглашения. Сейчас стороны ждут израильской реакции на предложенные условия.

Журналисты утверждают, что договор о прекращении огня будет реализован "на протяжении трех временных периодов". Причем ХАМАС якобы проявило "определенную гибкость" в переговорном процессе, из-за чего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к обсуждению соглашения.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов сказал, что Россия работает с движением и Израилем над освобождением заложников, в том числе граждан РФ, находящихся в Газе. Дипломат также заявил об активной работе посольств России в Дохе и Тель-Авиве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".