В ХАМАС заявили о готовности приоритетно освободить двух россиян из плена

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Радикальное палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух заложников с российским гражданством, однако только в рамках сделки по обмену с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука.

Накануне Марзук провел встречу с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым в Москве. В рамках переговоров российский дипломат попросил освободить четырех россиян, из них двое мирных граждан, которых освободили безвозмездно, еще двое – израильские военные.

Одним из заложников является Александр Труфанов, у которого есть гражданства РФ и Израиля. Его взяли в плен во время боев, и ХАМАС собирается обменивать его на палестинских заключенных в Израиле. Вторым заложником стал украинец Максим Харкин. На момент взятия в плен он не был гражданином РФ, однако позже его семья приехала в Россию и получила для него необходимое гражданство, чтобы Москва помогла им освободить Харкина.

"В качестве жеста уважения к нашим российским коллегам, мы поставим их в приоритете в момент обмена, чтобы их освободить в первую очередь", – сообщил Марзук.

Россия продолжает работу над освобождением из заложников ХАМАС Александра Труфанова и выходца из Донбасса, сообщал ранее Богданов. Российская сторона добивается освобождения этих граждан и "некоторых друзей из других стран". По словам Богданова, Москва надеется "на необходимый результат", однако ситуация остается непростой, в частности, из-за военной операции Израиля на территории сектора Газа.