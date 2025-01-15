Песков заявил о сдержанном оптимизме насчет новостей о перемирии в Газе

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В Москве относятся со сдержанным оптимизмом к сообщениям о скором перемирии в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это можно воспринимать только со сдержанным оптимизмом (...) Мы, к сожалению, мало говорим о той гуманитарной катастрофе, которая сейчас происходит в Газе", – считает представитель Кремля.

Ранее представители ХАМАС заявили, что власти Израиля выдвинули новые условия по прекращению огня в секторе Газа. Их требования связаны с выводом войск, обменом пленными, прекращением огня и возвращением перемещенных людей.

Как, в свою очередь, отметили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в ближайшее время есть все шансы на то, что в секторе Газа будет заключено соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.