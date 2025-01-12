Салливан: соглашение по заложникам в Газе может быть достигнуто до инаугурации Трампа

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Соглашение по вызволению заложников в Газе может быть достигнуто до инаугурации Дональда Трампа, отметил советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с CNN.

"Мы очень близки. Но в то же время это все еще означает, что мы далеки, потому что пока не пересечена финишная черта, соглашение не достигнуто", – добавил он.

Этим вопросом сейчас активно занимаются в Дохе. Там при посредниках уточняются последние детали текста соглашения.

"Мы полны решимости использовать каждый оставшийся день нашего времени в администрации, чтобы достичь этого", – подытожил он.

Ранее представители ХАМАС заявили, что израильские власти выдвинули новые условия по прекращению огня в секторе Газа. Их требования связаны с выводом войск, обменом пленными, прекращением огня и возвращением перемещенных людей.

В ближайшее время есть все шансы на то, что в секторе Газа будет заключено соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, отметили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

