ЦАХАЛ заявила об обнаружении тела заложника в подземном туннеле в Газе

Фото: Saeed Qaq/Anadolu via Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) нашли в подземном туннеле в районе Рафаха тело заложника, которого похитили представители радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба армии.

ЦАХАЛ и ШАБАК удалось установить личность погибшего. Им оказался Юсеф аль-Зиадна. Его тело было возвращено Израилю.

Кроме того, как сообщили в израильской армии, им удалось обнаружить "улики, связанные с судьбой сына Юсефа Хамзы аль-Зиады, которые вызывают опасения за его жизнь". Хамза аль-Зиада был похищен представителями ХАМАС 7 октября 2023 года.

12-й канал израильского телевидения заявил, что Юсеф аль-Зиада и трое его детей были похищены и увезены в сектор Газа из приграничного поселения Рахат. Однако Биляль и Аиша аль-Зиада были возвращены на родину в ноябре 2023 года.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов сказал, что Россия работает с радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, в том числе граждан РФ, находящихся в Газе. Дипломат также заявил об активной работе посольств России в Дохе и Тель-Авиве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

