16 января, 11:13Политика
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Президент США Джо Байден совершил "прискорбную ошибку", не договорившись с Владимиром Путиным до вооруженного конфликта на Украине, пишет обозреватель American Conservative.
"В качестве президента Байден хуже всего показал себя в Европе, где его самыми прискорбными ошибками были продвижение членства НАТО для Грузии и Украины", – уточнили журналисты, подводя итоги президентского срока лидера Штатов.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что администрация Байдена виновата в провоцировании конфликта на Украине. Он добавлял, что понимает чувства РФ, которая выступала против членства Киева в НАТО.
Спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог подчеркивал, что избранный лидер Штатов хочет завершить конфликт как можно скорее. Келлог также обвинял Байдена в отказе вести переговоры с Путиным.
Новости мира: Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за полгода