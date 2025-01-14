В Белом доме заявили, что Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Киева

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Действующий лидер США Джо Байден во время переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Украины. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку. – Прим. ред.), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы", – приводит РИА Новости слова Кирби.

Между тем США не планируют объявлять о новых пакетах военной помощи Украине перед уходом с поста Джо Байдена. Оставшиеся средства действующей администрации перейдут будущим властям США во главе с Трампом.

В своей финальной речи по вопросам внешней политики Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву и обязаны продолжать поддержку Украины. Он добавил, что заложил основу для следующей администрации США, чтобы команда Трампа продолжила поддержку Киева.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Трамп получает тяжелое наследие после президентства Байдена. Тем не менее Москва ожидает от администрации нового американского лидера формулирования ее подходов к мировым проблемам, подчеркнул министр.