FT: Трамп отказался от слов об урегулировании украинского конфликта за 24 часа

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Избранный президент США Дональд Трамп отказался от обещания, связанного с желанием урегулировать конфликт на Украине в течение 24 часов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Трамп, по данным газеты, подвинул сроки выполнения своего предвыборного обещания на несколько месяцев вперед. При этом вся команда нового президента США "одержима идеей силы", поэтому пересматривает свой подход к Украине.

Как утверждают европейские партнеры в беседе с изданием, данный подход подразумевает, что администрация Трампа не откажется от оказания помощи Украине в кратчайшие сроки. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони исключила возможность отказа США от поддержки киевского режима.

Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, говоря о сроках завершения конфликта с Россией, сообщил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, срок составит полгода.

До этого Трамп говорил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, уточняли в Кремле.

