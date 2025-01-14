Кандидат в шефы Пентагона: Трамп урегулирует ситуацию на Украине в пользу Киева

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Новый лидер США Дональд Трамп попытается урегулировать украинский конфликт на выгодных для Киева условиях. Такое мнение высказал Пит Хегсет, которого избранный американский президент выдвинул на должность главы Пентагона, передает ТАСС.

14 января Хегсет принял участие в слушаниях в комитете верхней палаты конгресса США по делам вооруженных сил, где его спросили, планирует ли новая американская администрация "бросить Киев". Однако он напомнил, что Трамп уже озвучивал свою позицию, согласно которой Штаты будут стремиться к оперативному завершению конфликта на Украине.

"Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень", – добавил он.

При этом Хегсет подчеркнул, что американская сторона хотела бы видеть "это настолько выгодным для украинцев, насколько возможно".

Ранее Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, говоря о сроках завершения конфликта с Россией, сообщил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, срок составит полгода.

При этом Трамп ждет встречи с Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, уточняли в Кремле.

