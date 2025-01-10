Fox News: Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Действующий президент США Джо Байден заснул во время церемонии прощания с американским экс-президентом Джимми Картером. Об этом сообщает Fox News.

"На этот раз Байден умудрился задремать во время прощания со своим коллегой Джимми Картером. Президент США спал в первом ряду", – указано в сюжете

На кадрах с траурной церемонии было видно, как на первых рядах расположились лидеры демократической партии – Байден и вице-президент Камала Харрис. . Американский лидер, судя по кадрам, дремал, прикрыв глаза и положив руки на колени.

Ранее, во время конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, когда президент США должен был представить его, Байден запутался и подумал, что ждет вопроса от репортеров. Американский лидер спросил, кто будет следующим, после чего возникла неловкая пауза. Тогда ведущий мероприятия объявил о выступлении премьер-министра Индии.

До этого американский лидер рассказал, что запретил Израилю нападать на Израиль. По его словам, он дал понять израильтянам, чтобы они не наступали на Хайфу. Этот город расположен на территории еврейского государства.