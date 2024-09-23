Байден потерялся во времени и событиях на пресс-конференции с премьером Индии

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Джо Байден растерялся и потерял нить событий во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Инцидент произошел в Уилмингтоне, штат Делавэр, когда американский лидер должен был представить Моди. Вместо этого он запутался и, предположительно, подумал, что ждет вопроса от репортеров.

"Кто следующий?" – спросил Байден, после чего появилась неловкая пауза. Тогда ведущий мероприятия объявил о выступлении Моди.

В июле американский президент забыл имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина и назвал его "чернокожим мужчиной". После этой ситуации консервативный портал TheBlaze указал, что Байден "совсем спекся".

Страница RNC Research, связанная с бывшим президентом США Дональдом Трампом, распространила видеозапись с конфузом Байдена и отреагировала на него эмодзи "головокружение". Сторонники республиканцев и консервативные комментаторы в соцсети Х сказали, что "сводить человека по цвету кожи – чрезвычайно оскорбительно", и заявили, что Байден "совсем плох".

До этого лидер Соединенных Штатов оговорился во время своего обращения к нации в связи с покушением на Дональда Трампа. Как писали СМИ, он допустил ряд "вопиющих" оговорок. Например, обращаясь к американцам, Байден назвал урну для голосования "урной для боя", а своего предшественника на посту президента – "бывшим Трампом".