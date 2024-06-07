Байден оговорился про вторжение Израиля в Россию

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Президент США Джо Байден снова оговорился при общении с журналистами. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ABC News.

Во время интервью американский лидер заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию.

"Я думаю, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ко мне прислушивается. Они не собирались идти в Россию… в Рафах, вторгаться в целый Рафах", – заявил Байден.

Недавно Байден рассказал журналистам, что запретил Израилю нападать на Израиль. Очередную оговорку Байдена прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это было бы смешно, если бы американский лидер не направлял миллиарды долларов и оружие для войн по всему миру.

Также Байден однажды рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

