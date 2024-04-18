Байден запретил Израилю нападать на Израиль

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Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что запретил Израилю нападать на Израиль, сообщает газета "Известия".

"Я ясно дал понять израильтянам – не наступайте на Хайфу", – заявил американский лидер.

Хайфа – это город, расположенный на территории еврейского государства.

Очередную оговорку Байдена прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это было бы смешно, если бы американский лидер не направлял миллиарды долларов и оружие для войн по всему миру.

Она иронично добавила, что Байдену осталось самому себе запретить участвовать в выборах.

Ранее Байден рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

