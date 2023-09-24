Пресс-секретарь Белого дома объяснила казус с Байденом его эмоциональностью

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила конфуз президента США Джо Байдена его эмоциональностью. Об этом сообщает Daily Mail.

Несколько дней назад Байден, выступая на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию на пост главы государства, с перерывом в несколько минут почти дословно повторил одну и ту же историю .

Журналисты задали вопрос Жан-Пьер, не вызывает ли данный случай беспокойство. В ответ она со смехом заявила, что и сама иногда повторяется и пересказывает одну и ту же историю.

Она также добавила, что для президента та история была "невероятно эмоциональным" моментом.

"Он говорил об этом страстно – и именно поэтому он здесь, он здесь, потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперед таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов", – заявила пресс-секретарь.

Ранее Байден во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое запутался в порядке поступления вопросов от журналистов. В какой-то момент президент США начал перебирать заготовленные к выступлению шпаргалки, пытаясь разобраться, кто еще должен задать ему вопросы.

До этого американский лидер не смог самостоятельно покинуть сцену после своего выступления, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США. После того, как он окончил выступление, Байден попытался найти выход, к нему подошел помощник и подсказал, куда стоит идти.



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