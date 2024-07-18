Байден забыл имя шефа Пентагона и назвал его "чернокожим мужчиной"

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Американский президент Джо Байден забыл имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина и назвал его "чернокожим мужчиной".

"Посмотрите на то, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что я назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину. <...>. Я имею в виду, с критикой из-за того, кого я назначил на посты", – сказал лидер США в интервью телеканалу BET, который вещает в основном на афроамериканскую аудиторию.

После этой ситуации Байден упомянул судью Верховного суда Кетанджи Браун Джексон, которая тоже является чернокожей. До конца неясно, решил ли президент Штатов, что пост шефа Пентагона занимает Браун, или он озвучил ее имя, перечисляя высокопоставленных афроамериканцев, пишет издание.

В свою очередь, консервативный портал TheBlaze указал, что Байден "совсем спекся". Страница RNC Research, связанная с бывшим президентом США Дональдом Трампом, распространила видеозапись с конфузом Байдена и отреагировала на него эмодзи "головокружение". А сторонники республиканцев и консервативные комментаторы в соцсети Х сказали, что "сводить человека по цвету кожи – чрезвычайно оскорбительно", и заявили, что Байден "совсем плох".

Ранее лидер Соединенных Штатов оговорился во время своего обращения к нации в связи с покушением на Трампа. Как писали СМИ, он допустил ряд "вопиющих" оговорок. Например, обращаясь к американцам, он назвал урну для голосования "урной для боя", а своего предшественника на посту президента – "бывшим Трампом".