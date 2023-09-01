Илон Маск пошутил над возрастом Байдена

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Американский предприниматель Илон Маск иронично высказался в отношении возраста лидера США Джо Байдена. Соответствующий комментарий был опубликован в социальной сети Х.

Маск пошутил под постом, к которому был прикреплен снимок 81-летнего политика-республиканца Митчема Макконнелла.

"Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонаж сериала "Байки из склепа". – Прим. ред.) без грима и спецэффектов", – написал бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что желает видеть следующим президентом США нормального человека. По его словам, будущий глава государства обязан обладать профессионализмом. Предприниматель отметил, что президент является фактически главным исполнительным директором страны.

С Байденом, в свою очередь, регулярно случаются конфузы. Так, например, после одного из своих выступлений американский лидер не смог самостоятельно покинуть сцену. Закончив речь, президент США попрощался с залом, после чего развернулся и попытался найти выход. В скором времени к нему подбежал помощник, который показал главе Белого дома, куда ему нужно идти.



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