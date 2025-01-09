Байден не смог вспомнить пол своей новорожденной правнучки

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Президент США Джо Байден объявил, что стал прадедушкой в восьмой раз. Однако он не смог вспомнить, какой пол у ребенка, родившегося у его внучки Наоми, сообщает газета "Известия" со ссылкой на журналистов пресс-пула Белого дома.

"Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая <...> маленькая девочка <...> маленький мальчик", – сообщил американский лидер.

Глава государства исправился еще несколько раз, в связи с чем так и осталось неясно, какой вариант является верным.

Ранее телеканал Fox News представил список главных оплошностей политиков США в 2024 году. Журналисты решили включить в него одну из оговорок Байдена, который представил украинского лидера Владимира Зеленского как Владимира Путина. Это произошло, когда американский лидер выступал на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

