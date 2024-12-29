03:31Политика
Fox News включил оговорку Байдена о Путине в список главных политических ляпов года
Фото: ТАСС/EPA/CNP POOL/CHRIS KLEPONIS
Телеканал Fox News включил в список главных оплошностей политиков США в 2024 году оговорку президента Джо Байдена, который представил украинского лидера Владимира Зеленского как Владимира Путина.
Оговорку Байден допустил, когда выступал в июле на саммите НАТО в Вашингтоне.
"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин", – заявил тогда американский лидер.
Телеканал также включил в свой перечень еще одно заявление Байдена. В ноябре, незадолго до выборов, он назвал "мусором" сторонников Дональда Трампа, который впоследствии одержал уверенную победу и стал избранным президентом страны.
Действующий американский лидер регулярно допускает оговорки или попросту теряется во время публичных мероприятий. К примеру, ранее Байден после своего выступления на G20 ушел в сторону тропического леса, перепутав направление.
В сентябре Байден растерялся и потерял нить событий во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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