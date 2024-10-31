Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 10:01

Политика

Байден покусал детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме

Фото: nypost.com

Президент США Джо Байден покусал детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме, сообщает RT.

Американского лидера сфотографировали игриво кусающим по меньшей мере двух младенцев, одетых в костюмы на Хеллоуин. Как сообщают СМИ, матери обоих детей привели их навестить 81-летнего Байдена, который не возражал против общения.

Похожий случай произошел в июле 2023 года. Тогда Байден сделал вид, что хочет укусить девочку в аэропорту в Хельсинки.

В Сети появился видеоролик, где Байден наклонился к сидящей на руках матери девочке и сделал вид, что кусает ее за плечо. После этого американский лидер попытался поцеловать девочку, но она отвернулась.

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика