Фото: nypost.com

Президент США Джо Байден покусал детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме, сообщает RT.

Американского лидера сфотографировали игриво кусающим по меньшей мере двух младенцев, одетых в костюмы на Хеллоуин. Как сообщают СМИ, матери обоих детей привели их навестить 81-летнего Байдена, который не возражал против общения.

Похожий случай произошел в июле 2023 года. Тогда Байден сделал вид, что хочет укусить девочку в аэропорту в Хельсинки.

В Сети появился видеоролик, где Байден наклонился к сидящей на руках матери девочке и сделал вид, что кусает ее за плечо. После этого американский лидер попытался поцеловать девочку, но она отвернулась.