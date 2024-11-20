Бразильская телеведущая Брага спутала Байдена с бен Ладеном

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В ходе трансляции саммита Большой двадцатки (G20) в Рио-де-Жанейро бразильская телеведущая Ана Мария Брага по ошибке назвала действующего американского президента Джо Байдена экс-главой "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) Усамой бен Ладеном, передает телеканал "360".

Брага ошиблась, когда перечисляла участников протокольных мероприятий саммита.

"Серия официальных фотографий – с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нежное рукопожатие с бен Ладеном из США", – сказала Брага.

Коллега телеведущей поправил ее, после чего журналисты рассмеялись. В конце Брага объяснила свою ошибку сложностью ведения ранних эфиров.

Ранее американский журналист Чарли Кирк заявил, что Байден пытается начать третью мировую войну. Так публицист прокомментировал снятие запрета США на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. По словам Кирка, данное решение американского лидера является патологией и полным безумием.