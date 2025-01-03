Байден начал с шутки свое выступление по поводу терактов в США

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Действующий американский президент Джо Байден начал свое первое публичное выступление в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и подрыва пикапа Cybertruck в Лас-Вегасе с шутки.

"Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился", – приводит РИА Новости первые слова Байдена после подхода к микрофону.

Гости мероприятия рассмеялись в ответ на шутку президента США. После этого Байден рассказал, что провел заседание всего оборонного и разведывательного аппарата США в связи с произошедшими в стране терактами, потратив на это "много времени".

Машина наехала на толпу в Новом Орлеане 1 января. Как утверждали СМИ, водитель был застрелен правоохранительными органами.

В результате 15 человек погибли, еще как минимум 35 пострадали. ФБР также сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств. Ведомство расследует это дело как теракт.

Позже Байден сообщил, что организатор и исполнитель теракта был ветераном вооруженных сил США. Кроме того, за несколько часов до нападения преступник опубликовал в соцсетях видео, на котором заявил о желании убивать и сообщил, что был вдохновлен ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

В этот же день пикап Cybertruck взорвался возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. Автомобиль остановился около стеклянных дверей отеля, после чего из него пошел дым. Затем произошел мощный взрыв.

В результате один человек погиб и еще семь пострадали. Местная полиция расследует произошедшее как потенциальный террористический акт. Следователи выясняют, причастен ли погибший водитель к взрыву.

Собственное расследование проводит также команда руководителей компании Tesla. По словам гендиректора организации Илона Маска, взрыв не был связан с самим автомобилем.