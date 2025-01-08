Журналист Хинкл назвал администрацию Байдена худшей в новейшей истории США

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Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис запомнятся как худшие руководители Белого дома в современной истории страны. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.

"Главный провал их послужного списка – конфликт между Россией и Украиной, приближение нас к Третьей мировой войне, отправка туда сотен миллионов долларов на фоне развала нашей страны. Они пожертвовали нашей страной ради конфликта с Россией", – приводит РИА Новости слова Хинкла.

Как подчеркнул журналист, Байден и Харрис запомнятся своей некомпетентностью и коррумпированностью. Хинкл также отрицательно оценил поддержку действий Израиля на Ближнем Востоке.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Байдена виновата в конфликте на Украине. Трамп также считает, что Киев никогда не сможет присоединиться к НАТО. Он добавил, что понимает чувства России, так как Москва выступала против членства Украины в Альянсе.

Кроме этого, Байдена обвиняли и в политической коррупции. Именно так глава компании U.S. Steel Дэвид Бурритт прокомментировал решение президента о блокировке сделки по покупке японской Nippon Steel. По словам Бурритта, Байден нанес ущерб будущему компании, а также оскорбил Японию – важного экономического союзника США и союзника по нацбезопасности.