NBC News: двое помилованных Байденом заключенных попросили не отменять смертную казнь

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Двое осужденных за убийство заключенных попросили не отменять им смертную казнь после того, как действующий президент США Джо Байден смягчил наказание до пожизненного срока. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Как отмечается в материале издания, отбывающие наказание в штате Индиана заключенные Шеннон Агофски и Лен Дэвис отказываются подписывать документы с подтверждением на помилование. Они считают, что согласие на смягчение наказания может помешать в обжаловании приговоров, так как оба не признают себя виновными.

В декабре 2024 года президент США смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением.

Кроме того, Байден принял решение помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам. Он заявил, что обвинения политически мотивированы, и подчеркнул, что они направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.