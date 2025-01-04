Глава компании U.S. Steel обвинил Байдена в политической коррупции

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Решение действующего президента США Джо Байдена о блокировке сделки по покупке японской Nippon Steel американской сталелитейной компании U. S. Steel является примером политической коррупции. Об этом заявил директор U. S. Steel Дэвид Бурритт.

Байден 3 января заблокировал данную сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов, назвав ее "угрозой национальной безопасности".

"Сегодняшние действия президента Байдена позорны и коррумпированы. Он дал политическую отповедь профсоюзному боссу, потерявшему связь со своими членами, нанеся при этом ущерб будущему нашей компании, нашим рабочим и нашей национальной безопасности", – говорится в заявлении Бурритта.

Кроме того, своими действиями лидер США оскорбил Японию – важного экономического союзника США и союзника по нацбезопасности, а также поставил под угрозу конкурентоспособность Штатов.

"Лидеры китайской коммунистической партии в Пекине танцуют на улицах. И все это Байден сделал, отказавшись даже встретиться с нами, чтобы узнать факты", – добавил глава сталелитейной компании.

Бурритт выразил уверенность, что работники организации заслуживают лучшего, в частности, президента, который знает, как добиться лучшей сделки для США, и упорно работает, чтобы она состоялась.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших подрядчиков Пентагона компания Raytheon выплатит почти миллиард долларов штрафов по делу о мошенничестве, завышении цен и коррупции.

Компания обвиняется в завышении цен на государственные контракты, мошенничестве против США, предоставлении сертификационной стоимости, которая не соответствует действительности, и выставлении двойных счетов Пентагону.